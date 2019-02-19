Citroen представила сверхкомпактный электрокар Ami One

Компания Citroen разработала новый электромобиль, который был рассекречен раньше, чем состоится его мировая премьера.

Citroen представил очень компактный электрокар с названием Ami One Concept, а его пока публике состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве.

Как рассказал производитель, новинка имеет длину 2,5 м, а его высота составляет 1,5 м, тогда как весит такой автомобиль всего 425 килограммов.

Данный электрокар предлагают использовать в качестве альтернативы велосипедам, скутерам или общественному транспорту, либо в сервисах аренды автомобилей.

Предполагается выпуск как обычного Ami One Concept, а так и версии с открытым верхом. Новинка получила запас хода 100 км и максимальную скорость 45 км/ч.

О мощности электромотора не сообщается, но отмечается, что от зарядной станции электрокар пополнит запас аккумуляторов за два часа.

К тому же электрокар можно будет заряжать и от обычной розетки. Кроме этого, Ami One Concept оснастили современными системами, в том числе и предупреждения пешеходов о приближении машины.