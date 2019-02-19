Более 26% автомобилей KIA в январе оформили в кредит

В январе такие автомобили разошлись тиражом в количестве 15 691 ед. и этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 2% лучше. Доля компании составила 15,2%.

Из общего объёма продаж 26% автомобилей были оформлены в кредит, о чем сообщили в российском офисе марки.

Как отметили в компании, около 3,5 тыс. россиян воспользовались программой KIA Finance и банков-партнеров.

По программе KIA Finance наиболее часто приобретали модель KIA Rio. Кроме этого этот автомобиль занял 42% долю в общем числе оформленных кредитов в январе.