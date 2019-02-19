Названы ТОП-10 марок-лидеров российского автопарка

Недавно российские аналитики сообщали, что по состоянию на 1 января этого года в автопарке РФ насчитали 52 млн транспортных средств, из которых 43,5 млн это легковые автомобили.

Теперь специалистами «Автостат» был составлен ТОП-10 марок-лидеров российского автопарка, который ожидаемо возглавил бренд LADA с долей 32% от общего автопарка легковушек.

В количественном выражении показатель составляет почти 14 млн авто. На втором месте с общем рейтинге и на первом среди иномарок оказалась «Тойота».

Автопарк таких автомобилей составил 3,8 млн единиц. Следом за этой маркой расположился «Ниссан». Количество машин этой марки в автопарке России составило 2,07 млн штук.

В первой пятерке марок-лидеров российского автопарка расположились Hyundai и KIA, результат которых 2,05 и 1,90 млн авто. В ТОП-10 также вошли: