Компания Geely в 2019 году привезет в РФ три новых модели

В российском офисе китайской компании рассказали о новинках, которые выйдут на рынок в текущем году.

В конце прошлого месяца в России начали прием заказов на новый Emgrand X7, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

При этом на этот запланирован выход еще трех новинок, ближайшей из которых станет хэтчбек Geely GS. Его продажи запланированы на второй квартал года.

В следующем квартале стартуют продажи кроссовера Geely SX11, а в четвертом квартале привезут гибридный автомобиль Geely GE. Выход новых моделей должен улучшить позиции марки на рынке.