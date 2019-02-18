Пусковое устройство для автомобиля способно выручить в пути

Автолюбители нередко сталкиваются с такой проблемой, как невозможность завести машину на морозе. В такой ситуации есть выход – использование портативного пускового устройства для автомобиля (иначе его называют бустером). Энергия аккумулятора может истощиться из-за подогрева сидений, стёкол и зеркал, а также печного вентилятора. Бустер выступит в качестве альтернативного источника питания для компрессора (отметим, что в комплекте имеются переходники, позволяющие также зарядить планшет или мобильный телефон).

Из портативного пускового устройства для автомобиля выводятся силовые провода и зажимы- «крокодилы», которые служат для подключения к штатной АКБ. Любая модель бустера защищена от короткого замыкания и перегрева (без этого было бы опасно работать). После того, как вы сделаете подсоединение, запуск мотора можно произвести в обычном порядке.

Процедура запуска

Для успешного выполнения манипуляции необходимо, чтобы портативное пусковое устройство для автомобиля было полностью заряжено. Очень важно не перепутать клеммы, иначе бустер выйдет из строя, и его провода оплавятся. Перед каждой следующей попыткой запуска надо делать перерыв в 10 секунд (батарея прибора должна восстановиться). Предусмотрительные водители обязательно имеют в своём запасе ПЗУ на случай реанимации аккумулятора.

Итак, портативное пусковое устройство, предназначенное для автомобиля, способно накапливать энергию посредством литий-полимерных батарей (они представляют собой прямоугольные пластины и занимают 2/3 пространства внутри корпуса бустера). В состав прибора входят также преобразователи, контроллеры и прочие элементы. Вы всегда можете возить в багажнике бустер, чтобы пользоваться им в экстренной ситуации.

Технические возможности бустеров

Самые простые модели оборудуются малыми аккумуляторами (около 5 А-ч), и им под силу 2-3 запуска мотора небольшого литража. Цена на подобный прибор невелика, его нетрудно найти в продаже и заказать. Более продвинутые портативные пусковые образцы устройств для автомобиля оснащаются батареями на 10-15 А-ч. Обходятся они не очень дёшево, но дают большее число попыток запуска мотора (например, до 40 раз).

На корпусе прибора помещается световой индикатор, демонстрирующий уровень заряда. Отметим, что литиевые аккумуляторы не нуждаются в частой подзарядке. Если вы приобретёте портативное пусковое устройство для своего автомобиля, то обезопасите себя от нежелательных ситуаций на дороге: вам не придётся искать «донора» среди проезжающих машин.