36 компаний изменили цены на свои авто в РФ за последний месяц

Специалисты сайта «Цена Авто», сообщили, что в период с 16 января по 15 февраля изменили цены на свои автомобили в России 36 автопроизводителей.

При этот отмечается, что большинство марок отреагировали на повышение ставки НДС в связи с чем выросли и цены на автомобили, но нашлась компания, которая наоборот снизила стоимость.

Также есть марки, которые цены изменили в большую и меньшую сторону в зависимости от модели и ее комплектации.

Среди марок, изменивших стоимость авто оказалась Datsun (на 9 – 16 тыс. руб.), Honda (на 95 – 125 тыс. руб.), Hyundai (на 8 – 65 тыс. руб.), KIA (на 15 – 155 тыс. руб.), Lifan (на 30 тыс. руб.), Subaru (на 50 – 100 тыс. руб.), Skoda (на 11 – 103 тыс. руб.), Cadillac (на 60 – 300 тыс. руб.), Genesis (на 40 – 110 тыс. руб.), Porsche (на 186 – 648 тыс. руб.), сообщает «Автостат».

Отдельно стоит отметить китайскую компанию Changan, которая снизила ценник модели CS 35 на 104 – 120 тыс. руб.