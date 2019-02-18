Рейтинг был составлен на основании данных по продажам новых автомобилей в России за прошлый год и подготовлен журналистами «Российской газеты».

Так, был назван Топ-10 немецких авто, которые оказались не нужны россиянам и на последнем месте с данном рейтинге оказался универсал Audi A4 Avant.

Этот автомобиль предлагается для покупки по цене от 2,2 млн рублей, а за 2018 год его приобрели в количестве всего 30 единиц.

На один экземпляр меньше был подан родстер Mercedes-Benz SLC-класса, оцененный в 3,27 млн рублей.

Еще одна модель этой марки — S-Klasse Cabrio оказалась в антирейтинге с показателем 27 проданных экземпляров. Универсал CLA-класса в кузове Shooting Brake занял седьмую строчку и был продан в количестве 20 штук.

Купе и кабриолет BMW 8 заняли шестое место, а на пятую строчку расположили Audi A6 Allroad, у которых также результаты продаж составили по 20 единиц.

Далее в рейтинге оказался BMW i8 – 18 проданных штук. Один такой автомобиль предлагается за 9,6 млн рублей минимум. Еще в списке располагается Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (8 шт.), купе Audi R8 (7 ед.) и BMW i3 (1 шт.).