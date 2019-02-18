Удлиненный кроссовер Hyundai Santa Fe 2019 появится у дилеров в апреле

Его официальная презентация проходила осенью прошлого года в Гуанчжоу. В кроссовере выросла длина и колесная база, показатели которых – 4 930 мм и 2 685 мм.

Сегодня автопроизводитель анонсировал выход новинки. Согласно официальной информации, удлиненный Santa Fe появится в продаже на китайском рынке в апреле, а ближе к страту продаж озвучат цены и комплектации.

Напомним, что дизайн кроссовера остался как и у глобальной модели, а вот одним из отличий удлиненного Hyundai Santa Fe 2019 становится наличие в списке оборудования сканера отпечатков пальцев, который позволит открывать двери или запустить двигатель.

В движение кроссовер будет приводится двухлитровым турбированным двигателем, который выдаст 245 лошадиных сил мощности, работая в паре с восьмискоростным автомат и системой полного привода.