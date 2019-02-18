Выпуск обновленного кроссовер Renault Captur начнут этим летом

Как сообщили представители компании, официальная презентация модели состоится на автосалоне в Женеве, а выпуск обновленного Renault Captur начнут этим летом.

Уже известно, что кроссовер, в основе которого находится платформа CMF-B, получит обновленный дизайн экстерьера с использованием стилистики от новых Clio, Megane, Koleos.

В салоне предложат новые варианты отделки, а в списке оборудования появятся новые системы и функции, в том числе и полуавтономная технология второго уровня.

Одним из самых важных изменений в модели нового поколения станет появление гибридной установки с аккумуляторами 9,8 кВт.

Только на одной электротяге гибридный кроссовер проедет 50 км. Обещают в автомобилей и гибрид на основе дизельного двигателя, но когда он появится пока неизвестно.

Также в моторной гамме нового Renault Captur будут и обычные ДВС, в числе которых 1.0, 1,5 и новый 1,3-литровый двигатели.