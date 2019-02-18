Американская компания в 2019 году снимает с производства премиальный кабриолет Buick Cascada.
Buick прекращает производство кабриолета Buick Cascada
18.02.2019 13:21
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Buick Cascada является перелицованной версией Opel Cascada, а на других рынках она доступна под брендами Vauxhall и Holden, где первый предлагается в Великобритании, а второй в Австралии.
Стоит отметить, что в Opel о прекращении выпуска кабриолета сообщили в 2018 году, также немецкий автопроизводитель снял в конвейерной линии модели Adam и Karl.
Теперь очередь дошла и до американской модификации. Как отметили в Buick, кабриолет на старте продаж в 2016 году пользовался хорошим спросом и обгонял по продажам всех своих конкурентов.
В первый год было продано 17 тыс. ед. Buick Cascada. Год спустя продажи модели сократились в несколько раз.
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