Buick прекращает производство кабриолета Buick Cascada

Buick Cascada является перелицованной версией Opel Cascada, а на других рынках она доступна под брендами Vauxhall и Holden, где первый предлагается в Великобритании, а второй в Австралии.

Стоит отметить, что в Opel о прекращении выпуска кабриолета сообщили в 2018 году, также немецкий автопроизводитель снял в конвейерной линии модели Adam и Karl.

Теперь очередь дошла и до американской модификации. Как отметили в Buick, кабриолет на старте продаж в 2016 году пользовался хорошим спросом и обгонял по продажам всех своих конкурентов.

В первый год было продано 17 тыс. ед. Buick Cascada. Год спустя продажи модели сократились в несколько раз.