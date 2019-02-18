Продажи новых автомобилей в Китае снизились на 15,8 процентов

Крупнейший в мире автомобильный рынок показывает падение продаж уже седьмой месяц подряд. В Китае в январе было продано на 17,7% автомобилей меньше в годовом выражении.

За отчетный период в КНР через дилерские центры было продано 2 млн 2,11 тыс. авто, а это на почти на 9,5% меньше чем в декабре 2018 года.

Падение продаж наблюдается по всем популярным сегментам. Так, например, реализация седанов сократилась на 15%, а кроссоверов и внедорожников — на 19%.

Власти «Поднебесной» всячески стараются стимулировать продажи. В частности планируется разработать ряд стимулирующих мер.

По мнению аналитиков LMC Automotive, в первой половине 2019 года продолжится падение продаж новых легковых и коммерческих автомобилей. Во второй половине 2019 года, авторынок должен начать восстанавливаться.