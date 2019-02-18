Некоторое время назад сообщалось, что российские автомобили Aurus будут показывать за пределами России. Так, российский лимузин Aurus показали в Абу-Даби, а в марте он будет представлен на автосалоне в Женеве.
Российский лимузин Aurus показали в Абу-Даби
18.02.2019 13:03
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К тому же после презентации в Женеве было обещано назвать стоимость лимузина.
К слову недавно официальные дилеры Aurus начали приме заказов и тогда же сообщалась и предварительная стоимость новинки. В ОАЭ презентация лимузина Aurus состоялась накануне 18 февраля.
Напомним, что впервые премьера седана и лимузина состоялась на автосалоне в Москве в прошлом году.
Источник фото: tass.ru.
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
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