Выпуск легковушек в РФ в январе остался на прошлогоднем уровне

Росстат опубликовал данные по производству легковых автомобилей на российских предприятиях по итогам января.

Специалисты выяснили, что выпуск легковушек в январе остался на прошлогоднем уровне.

В частности, за прошлый месяц заводы выпустили 113 тысяч автомобилей, а этот результат оказался на 0.1% меньше.

Отдельно стоит отметить, что в январе «Автотор» начал производство седана К900.

Что касается производства грузовиков, то их объёмы выпуска составили 4,1 тыс. ед., что на 20,9% меньше. Автобусов на предприятиях выпустили 450 экземпляров, что на 41,6% меньше.