Недавно российские аналитики опубликовали данные по самым востребованным автомобилям на рынке Москвы . Там лидером по итогам января оказался KIA Rio, в вот жители Северной столицы в январе чаще приобретали седаны Hyundai Solaris.

Самым популярным авто Петербурга в январе стал Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в количестве 344 штук, при том, что в целом на рынке было продано пять тысяч автомобилей.

Спрос на седан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37%. KIA Rio стал вторым с результатом 243 проданных экземпляра, что на 19% больше.

Третьим самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге стал кроссовер Hyundai Creta, продажи которого просели на 28% до 220 ед. Лада Веста стала четвертой по продажам — 188 шт.; +13%, а на пятой строчке расположился Mitsubishi Outlander (188 шт.; +10%).

В десятке самых продаваемых авто в Петербурге по итогам января оказались: