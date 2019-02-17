Недавно российские аналитики опубликовали данные по самым востребованным автомобилям на рынке Москвы. Там лидером по итогам января оказался KIA Rio, в вот жители Северной столицы в январе чаще приобретали седаны Hyundai Solaris.
Самым популярным авто Петербурга в январе стал Hyundai Solaris
17.02.2019 21:05
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Самым популярным авто Петербурга в январе стал Hyundai Solaris, который разошелся тиражом в количестве 344 штук, при том, что в целом на рынке было продано пять тысяч автомобилей.
Спрос на седан в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 37%. KIA Rio стал вторым с результатом 243 проданных экземпляра, что на 19% больше.
Третьим самым популярным автомобилем в Санкт-Петербурге стал кроссовер Hyundai Creta, продажи которого просели на 28% до 220 ед. Лада Веста стала четвертой по продажам — 188 шт.; +13%, а на пятой строчке расположился Mitsubishi Outlander (188 шт.; +10%).
В десятке самых продаваемых авто в Петербурге по итогам января оказались:
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