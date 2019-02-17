На рынке РФ подорожали автомобили премиум-бренда DS

На рынке РФ автомобили премиум-бренда DS подорожали на сумму от 21,3 до 49,2 тыс. рублей в зависимости от модели и ее комплектации.

Так, хэтчбек DS3 в базовом исполнении теперь предлагается по цене от 1 276 300 рублей, а максимально оснащенная комплектация предлагается за 1 454 200 рублей.

Модель DS4 в бензиновой версии теперь имеет ценник 1 713 600 рублей, а самая доступная дизельная версия предлагается для покупки за 1 850 800 рублей.