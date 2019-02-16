Марка Chevrolet представила лимитированную версию своего пикапа, которая получила название Colorado ZR2 Bison и создавалась с учетом езды по серьезному бездорожью.

Но как оказалось, данная модификация настолько привлекла поклонников марки, что в руководстве компании приняли решение продлить выпуск машины до конца года.

Спрос на Chevrolet Colorado ZR2 Bison превзошел все ожидания и уже компания получила две тысячи заявок, но признается, что количество желающих растет.

Выпуск новинки будет продлен до конца года, но даже в таком случае не все желающие приобретут внедорожный пикап.

Напомним, что его презентация состоялась в сентябре 2018 года. В машину внесли большое количество изменений и дополнений, в том числе и установили 31-дюймовые покрышки Goodyear Wrangler Duratrac.

Chevrolet Colorado ZR2 Bison приводится в движение 186-сильный двигателем, работающим в паре с шестискоростной автоматической коробкой передач.