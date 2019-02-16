На выставку в Абу-Даби ООО «Военно-промышленная компания» привезет эксклюзивный «Тигр». Этот бронеавтомобиль получил большое количество отличий от военного образца и он уже рассчитан на комфорт.
Эксклюзивный «Тигр» впервые представят на выставке в Абу-Даби
16.02.2019 17:55
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«Военно-промышленная компания» в своем Instagram раскрыла главные особенности эксклюзивного «Тигра».
Кузов машины выкрашен в белый цвет, а салон полностью обшит кожей, также есть вставки из натурального дерева.
В салоне для основного пассажира установили комфортное кресло, а перед ним расположили большой экран мультимедийной системы.
В целом весь комфорт в эксклюзивном бронеавтомобиле рассчитан для заднего пассажира, причем машина оборудована раздельным климат-контролем и люком.
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