Эксклюзивный «Тигр» впервые представят на выставке в Абу-Даби

На выставку в Абу-Даби ООО «Военно-промышленная компания» привезет эксклюзивный «Тигр». Этот бронеавтомобиль получил большое количество отличий от военного образца и он уже рассчитан на комфорт.

«Военно-промышленная компания» в своем Instagram раскрыла главные особенности эксклюзивного «Тигра».

Кузов машины выкрашен в белый цвет, а салон полностью обшит кожей, также есть вставки из натурального дерева.

В салоне для основного пассажира установили комфортное кресло, а перед ним расположили большой экран мультимедийной системы.

В целом весь комфорт в эксклюзивном бронеавтомобиле рассчитан для заднего пассажира, причем машина оборудована раздельным климат-контролем и люком.