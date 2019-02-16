В США за последние несколько лет появилось несколько производителей электрокаров и если Tesla уже известна на весь мир, то о Rivian Automotive пока слышали немногие.
Amazon и GM вложились в производство полноприводных электромобилей
16.02.2019 17:32
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Rivian Automotive сейчас ведет разработку электрического пикапа. Стоит отметить, что в США этот тип автомобилей самый популярный.
Компании Amazon и General Motors решили купить долю в Rivian Automotive, причем пока небольшую, так как размер обсуждаемых инвестиций составляет всего $1-$2 млрд, а это небольшие средства для начинающего автопроизводителя, но это пока первые инвестиции от Amazon и General Motors в Rivian.
О сделке компаний с Rivian должны объявить до конца месяца.
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