Amazon и GM вложились в производство полноприводных электромобилей

В США за последние несколько лет появилось несколько производителей электрокаров и если Tesla уже известна на весь мир, то о Rivian Automotive пока слышали немногие.

Rivian Automotive сейчас ведет разработку электрического пикапа. Стоит отметить, что в США этот тип автомобилей самый популярный.

Компании Amazon и General Motors решили купить долю в Rivian Automotive, причем пока небольшую, так как размер обсуждаемых инвестиций составляет всего $1-$2 млрд, а это небольшие средства для начинающего автопроизводителя, но это пока первые инвестиции от Amazon и General Motors в Rivian.

О сделке компаний с Rivian должны объявить до конца месяца.