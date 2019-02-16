В феврале премиальная марка Genesis переписала цены на все автомобили в России.

Об удорожании машин сообщают специалисты сайта «Цена Авто», которые ведут мониторинг цен на новые автомобили.

В РФ подорожали все автомобили марки Genesis на сумму 40-110 тысяч рублей в большинстве комплектаций.

Теперь стоимость седана Genesis G70 стартует от 2 039 000 рублей, а максимальная комплектация предлагается за 3 014 000 рублей.

Удорожание спортивного седана оказалось в пределах 40-55 тыс. рублей. Genesis G80 стал дороже во всех комплектациях и теперь его стоимость варьируется в пределах от 2,60 до 4,16 млн рублей за автомобиль 2018 года выпуска.

Прибавка в цене в данном случае составила 50-70 тыс. рублей. При этом машины 2019 года выпуска стали предлагаться дороже на сумму 110 тысяч рублей. Genesis G90 2018 года прибавил в цене 90-110 тысяч рублей.