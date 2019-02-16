Эксперты назвали ТОП-7 малоизвестных российских автопроизводителей

Как правило, при упоминании отечественных автопроизводителей на ум приходят массовые марки LADA, ГАЗ, КАМАЗ. При этом в России есть и другие компании, но они выпускают не машины массового сегмента.

Среди таких компания «Тонар», которая больше известна как производитель полуприцепов, но у нее уже есть и свои собственные тягачи, а также самосвалы.

В РФ есть также компании занимающиеся выпуском вездеходов, а среди таковых автоконцерн «Петрович» и «Шерп». Еще в списке производителей вездеходов также числится «Rusak».

В ТОП-7 малоизвестных российских автопроизводителей еще вошла компания «Rida», специализирующаяся на переделках машин Mercredes-Benz в лимузины, а также «Тарусь», которая является создателем мотовездехода массой не более 90 кг.

На последнем месте «Derways», но эта компания сейчас занимается сборкой китайских автомобилей.