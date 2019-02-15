Подводные камни при работе с автоломбардами

При использовании услуг недобросовестных автоломбардов может возникнуть целый ряд проблем. Ниже рассмотрены самые типичные проблемы и приведены рекомендации по их решению.

Риски, связанные с использованием услуг недобросовестных автоломбардов

Цель любого ломбарда состоит в извлечении прибыли. Для ее достижения используется несколько основных способов:

проценты по заемным средствам, которые выдаются автоломбардом владельцам машин;

штрафы, выплачиваемые просрочившими платежи клиентами;

выручка от реализации автомобилей, хозяева которых не сумели изыскать возможность для погашения долга.

Определить поставленные автоломбардом цели и риски, которым подвергаются использующие его услуги заемщики, можно на основании условий предоставления заемных средств. Если автоломбард под ПТС авто позволяет получить клиенту небольшую сумму, оценка проводится поверхностно, а проценты оказываются очень высокими, то, вероятнее всего, в этой компании рассчитывают на то, что клиент не сумеет вовремя вернуть долг, и его транспортное средство будет продано на аукционе по максимальной стоимости, тогда как автоломбард выкупил его гораздо дешевле. Кроме подобных законных способов получения доходов, некоторые автоломбарды прибегают к мошенническим приемам, в том числе:

фальшивые документы, использование которых делает сделку незаконной и лишает клиента каких-либо гарантий;

взимание комиссионных сборов, не указанных в договоре;

отправка авто на аукцион без постановки его владельца в известность.

На что следует обратить внимание при выборе автоломбарда

Чтобы обойти подводные камни при использовании услуг автоломбарда, перед заключением договора с ним надо уточнить ряд важнейших моментов, задав следующие вопросы:

Каково содержание договора, и являются указанные в нем сведения об автоломбарде достоверными?

Какие гарантии предоставляет ломбард автовладельцу?

В течение какого срока будет осуществлен расчет?

Имеются ли скрытые комиссионные сборы?

Даже если сотрудник автоломбарда даст убедительные ответы на эти вопросы, это не является основанием для исчезновения сомнений. Все указанные им условия должны быть включены в договор. Устные обещания не имеют никакой юридической силы.

Обычно на невыполнение договоренностей и нарушение законодательства идут небольшие автоломбарды с короткой историей. Чтобы минимизировать свои риски, нужно обращаться только в надежные организации и внимательно изучать содержание документов перед их подписанием.