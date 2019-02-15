Подводные камни при работе с автоломбардами
При использовании услуг недобросовестных автоломбардов может возникнуть целый ряд проблем. Ниже рассмотрены самые типичные проблемы и приведены рекомендации по их решению.
Риски, связанные с использованием услуг недобросовестных автоломбардов
Цель любого ломбарда состоит в извлечении прибыли. Для ее достижения используется несколько основных способов:
- проценты по заемным средствам, которые выдаются автоломбардом владельцам машин;
- штрафы, выплачиваемые просрочившими платежи клиентами;
- выручка от реализации автомобилей, хозяева которых не сумели изыскать возможность для погашения долга.
Определить поставленные автоломбардом цели и риски, которым подвергаются использующие его услуги заемщики, можно на основании условий предоставления заемных средств. Если автоломбард под ПТС авто позволяет получить клиенту небольшую сумму, оценка проводится поверхностно, а проценты оказываются очень высокими, то, вероятнее всего, в этой компании рассчитывают на то, что клиент не сумеет вовремя вернуть долг, и его транспортное средство будет продано на аукционе по максимальной стоимости, тогда как автоломбард выкупил его гораздо дешевле. Кроме подобных законных способов получения доходов, некоторые автоломбарды прибегают к мошенническим приемам, в том числе:
- фальшивые документы, использование которых делает сделку незаконной и лишает клиента каких-либо гарантий;
- взимание комиссионных сборов, не указанных в договоре;
- отправка авто на аукцион без постановки его владельца в известность.
На что следует обратить внимание при выборе автоломбарда
Чтобы обойти подводные камни при использовании услуг автоломбарда, перед заключением договора с ним надо уточнить ряд важнейших моментов, задав следующие вопросы:
- Каково содержание договора, и являются указанные в нем сведения об автоломбарде достоверными?
- Какие гарантии предоставляет ломбард автовладельцу?
- В течение какого срока будет осуществлен расчет?
- Имеются ли скрытые комиссионные сборы?
Даже если сотрудник автоломбарда даст убедительные ответы на эти вопросы, это не является основанием для исчезновения сомнений. Все указанные им условия должны быть включены в договор. Устные обещания не имеют никакой юридической силы.
Обычно на невыполнение договоренностей и нарушение законодательства идут небольшие автоломбарды с короткой историей. Чтобы минимизировать свои риски, нужно обращаться только в надежные организации и внимательно изучать содержание документов перед их подписанием.