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Подводные камни при работе с автоломбардами

Авто советы
15.02.2019 19:14
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При использовании услуг недобросовестных автоломбардов может возникнуть целый ряд проблем. Ниже рассмотрены самые типичные проблемы и приведены рекомендации по их решению.

Риски, связанные с использованием услуг недобросовестных автоломбардов

Цель любого ломбарда состоит в извлечении прибыли. Для ее достижения используется несколько основных способов:

  • проценты по заемным средствам, которые выдаются автоломбардом владельцам машин;
  • штрафы, выплачиваемые просрочившими платежи клиентами;
  • выручка от реализации автомобилей, хозяева которых не сумели изыскать возможность для погашения долга.

Определить поставленные автоломбардом цели и риски, которым подвергаются использующие его услуги заемщики, можно на основании условий предоставления заемных средств. Если автоломбард под ПТС авто позволяет получить клиенту небольшую сумму, оценка проводится поверхностно, а проценты оказываются очень высокими, то, вероятнее всего, в этой компании рассчитывают на то, что клиент не сумеет вовремя вернуть долг, и его транспортное средство будет продано на аукционе по максимальной стоимости, тогда как автоломбард выкупил его гораздо дешевле. Кроме подобных законных способов получения доходов, некоторые автоломбарды прибегают к мошенническим приемам, в том числе:

  • фальшивые документы, использование которых делает сделку незаконной и лишает клиента каких-либо гарантий;
  • взимание комиссионных сборов, не указанных в договоре;
  • отправка авто на аукцион без постановки его владельца в известность.

На что следует обратить внимание при выборе автоломбарда

Чтобы обойти подводные камни при использовании услуг автоломбарда, перед заключением договора с ним надо уточнить ряд важнейших моментов, задав следующие вопросы:

  • Каково содержание договора, и являются указанные в нем сведения об автоломбарде достоверными?
  • Какие гарантии предоставляет ломбард автовладельцу?
  • В течение какого срока будет осуществлен расчет?
  • Имеются ли скрытые комиссионные сборы?

Даже если сотрудник автоломбарда даст убедительные ответы на эти вопросы, это не является основанием для исчезновения сомнений. Все указанные им условия должны быть включены в договор. Устные обещания не имеют никакой юридической силы.

Обычно на невыполнение договоренностей и нарушение законодательства идут небольшие автоломбарды с короткой историей. Чтобы минимизировать свои риски, нужно обращаться только в надежные организации и внимательно изучать содержание документов перед их подписанием.

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