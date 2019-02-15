J.D. Power: Массовые автомобили стали надежнее премиальных

Новые исследования авторитетной компании J.D. Power показали, что среди трехлеток более качественными считаются автомобили массового сегмента, а не премиальные.

В J.D. Power назвали самые надежные авто выпущенные после 2016 года, и в лидерах по-прежнему числится Lexus, у которого на 100 проданных автомобилей числится 106 проблем.

Но несмотря на свое лидерство у Lexus наблюдается снижение качества, так как ранее показатель на 100 автомобилей составлял 99 проблем.

В «тройке» еще оказались Porsche и Toyota, у которых на 100 авто встречается 108 проблем. Средние показатели по последнему исследованию оказались хуже чем ранее.

Теперь на 100 проданных премиальных авто числится 141 проблема, а среди массового сегмента 135 проблем на 100 проданных автомобилей.

В премиальных авто проблемы в основном связаны с новыми автоматическими трансмиссиями, которые еще требуют доработок.

В конце списка рейтинга оказались Volvo, Land Rover и Fiat. У них зафиксировали свыше 200 проблем на 100 машин.

Меньше всего проблем испытывают владельцы Lexus GX, Lexus ES, Toyota Camry, BMW 5-й серии, BMW X3, Audi Q3, Kia Soul и Hyundai Santa Fe.

Первое место в рейтинге надежности среди моделей показала Porsche 911. Рейтинг J.D. Power составляли на основе 32 952 анкеты, которые были составлены автовладельцами машин купленных в США после 2016 года.