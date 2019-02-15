Серийный Opel Corsa нового поколения замечен на тестах

В компании Opel продолжают тестировать новое поколение модели Opel Corsa, который недавно был замечен фотошпионами в серийном кузове.

Ранее уже сообщалось, что автомобиль создадут на платформе CMP от PSA, а это позволит марке, возможно даже вывести модель на российский рынок.

К тому же использование платформы СМР в Opel Corsa, а также в Peugeot 208 и Citroen C3, позволяет концерну существенно сэкономить на разработке новых поколений. В новом Opel Corsa будет иной дизайн, выполненный в стилистике концепта GT X Experimental.

Габариты останутся прежними, а вот трехдверную версию новая генерация не получит. На тестировании, к слову, заметили пятидверный вариант.

Ожидается, что в моторной гамме шестого поколения автомобиля появится новый трехцилиндровый мотор, а также электрическая версия. Если обычный Corsa представят в этом году, то электрическая версия должна появится только в следующем году.