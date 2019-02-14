На благотворительном аукционе организованном телеканалом ORF был продан кабриолет Volkswagen Beetle с автографом президента РФ Владимира Путина.
Кабриолет с автографом Путина продан на аукционе за 20 тысяч евро
14.02.2019 19:37
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Данная машина была на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, где Путин и поставил на капоте свой автограф. Также на автомобиле свои подписи поставили и другие гости.
Путин на авто на немецком написал «До свидания! Увидимся снова!». Владельцем Volkswagen Beetle стал бизнесмен из Австрии, имя которого не называют.
Все вырученные с продажи свадебного авто с подписями политиков и бизнесменов будут направлены на благотворительность.
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