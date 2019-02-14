В Самаре продают кабриолет Ford Model T 1922 года выпуска за 2,5 млн рублей

В России на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу Ford Model T 1922 года выпуска. Данная модель полностью на ходу.

Как указывает автор объявления, раритетная машина оснащена 2,9-литровым 22-сильным мотором и механической коробкой передач.

Стоит отметить, что Ford Model T в свое время был очень популярным. Эта машина была отлично приспособлена к дорогам того времени.

Выставленный на Авто.ру коллекционный Ford Model T находится в прекрасном состоянии. Указано что машина имеет ПТС и стоит на учете в ГИБДД.

Пробег продаваемого авто составляет 2,2 тысячи километров. За выставленный на продажу экземпляр просят 2,5 млн рублей.