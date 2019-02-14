Появились снимки интерьера нового Land Rover Defender

Еще в конце прошлого года компания показывала фотографии нового внедорожника, но он был скрыт камуфляжной пленкой.

Также Land Rover раскрывала некоторые подробности о модели новой генерации, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Однако теперь фотошпионы рассекретили салон нового Land Rover Defender, дебют которого состоится в 2019 году, при этом в серийное производство его запустят в начале следующего года.

У внедорожника, судя по снимку в салоне расположится цифровая панель приборов, а также сенсорный экран мультимедийной системы.

На фото запечатлена версия автоматической коробкой передач, а вот будет ли механику у модели сейчас неизвестно. При этом сообщается, что в моторной гамме будет отсутствовать восьмицилиндровые двигатели.