Таинственная новинка от «АвтоВАЗа» засветилась на видео

На конвейере «АвтоВАЗ» журналисты «Чудо техники» снимали для программы материал, но неожиданно в этот момент в кадр попал таинственный автомобиль российского автогиганта.

В связи с тем, что новый автомобиль является коммерческой тайной, журналистам попросили не показывать машину, поэтому в видео кадр с новинкой был размыт пикселями.

Новинка в видео будет на 11 минуте и можно только заметить, что она имеет белый цвет. Можно предположить, что новинкой станет минивэн Lada Van, который создается в рамках специнвестконтракта.

Ранее сообщалось, что этот автомобиль будет представлен в концу этого или началу 2020 года.