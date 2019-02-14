В 2018 году АвтоВАЗ принес Groupe Renault 204 млн евро

В 2018 году российская компания АВТОВАЗ принесла Groupe Renault 204 млн евро. Для сравнения в 2017 году в операционную маржу французского концерна АВТОВАЗ внес 55 млн евро.

Рекордный вклад показывает Groupe Renault, что выбрано правильное развитие российском копании, а еще значительно повлиял рост продаж автомобилей в РФ.

В прошлом году российский автопроизводитель реализовал 360 204 ед. машин марки LADA, а это на 16% больше чем в 2017 году.

По итогу года каждый пятый новый проданный автомобиль оказался LADA. Также отмечается, что АВТОВАЗ увеличил экспорт своих автомобилей ии теперь LADA предлагается в 34 странах, в которых было продано 38 052 новых авто (+57).