Название электрического хэтчбека пока неизвестно, но все подробности будут раскрыты уже в марте на автосалоне в Женеве, где состоится премьерный показ новинки.
Honda показала салон нового электрического хэтчбека
14.02.2019 18:23
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Сегодня Honda показала салон нового электрического хэтчбека, который получит дизайн в стилистике концепта Urban EV.
При разработке интерьера задачей специалистов компании было сделать «теплую и привлекательную атмосферу» в нем.
В салоне можно заметить три дисплея, два из которых будут сенсорными. Технические характеристики электромобиля не раскрывают, но сообщается, что суммарный запас хода составит около 250 км.
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