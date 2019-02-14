Название электрического хэтчбека пока неизвестно, но все подробности будут раскрыты уже в марте на автосалоне в Женеве, где состоится премьерный показ новинки.

Сегодня Honda показала салон нового электрического хэтчбека, который получит дизайн в стилистике концепта Urban EV.

При разработке интерьера задачей специалистов компании было сделать «теплую и привлекательную атмосферу» в нем.

В салоне можно заметить три дисплея, два из которых будут сенсорными. Технические характеристики электромобиля не раскрывают, но сообщается, что суммарный запас хода составит около 250 км.