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Компания Mazda разрабатывает два новых кроссовера

Новости
14.02.2019 18:13
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В компании Mazda работают над расширением модельного ряда за счет двух новых кроссоверов.

Как рассказали представители компании в интервью с зарубежными журналистами, обе новинки создаются в первую очередь для американского рынка.

Одни из кроссоверов может дебютировать уже в марте на автосалоне в Женеве, а вот вторая новинка из сегмента SUV появится ориентировочно через два года.

Сейчас какие-либо подробности о новинках неизвестны.

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