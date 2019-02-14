В компании Mazda работают над расширением модельного ряда за счет двух новых кроссоверов.
Компания Mazda разрабатывает два новых кроссовера
14.02.2019 18:13
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Как рассказали представители компании в интервью с зарубежными журналистами, обе новинки создаются в первую очередь для американского рынка.
Одни из кроссоверов может дебютировать уже в марте на автосалоне в Женеве, а вот вторая новинка из сегмента SUV появится ориентировочно через два года.
Сейчас какие-либо подробности о новинках неизвестны.
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