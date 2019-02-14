Это следует из отчетных данных по продажам новых автомобилей Renault за прошлый месяц, когда в общей сложности дилеры марки реализовали 7 799 автомобилей, что на 1% меньше.

Марка в январе оказалась на четвертом месте среди других компаний, представленных на рынке РФ.

Доля Renault составила 7,6%. Продажи седанов Renault Logan в России в январе выросли на 31% и составили 2 036 штук.

Модель стала второй по продажам среди моделей бренда, тогда как лидером стал кроссовер Duster. Его продажи наоборот просели на семь процентов до 2 338 штук.

Также россияне купили 1 797 Sandero, что на 2 процента больше и 1 554 кроссовера Kaptur, что хуже на 11 процентов.