В компании Volkswagen подогревают интерес к своей новинке, начав тизерную кампанию и анонсируя презентацию кроссовера на автосалон в Женеве.

300-сильный кроссовер Volkswagen T-Roc R показали на тизере, судя по котором спортивная версия модели получит немного изменений во внешности в отличие от обычной версии.

Новинка, которая дебютирует в следующем месяце, будет отличаться наличием иной оптики, спортивной выхлопной системой, большими воздухозаборниками, а также массивными колесными арками.

В движение Volkswagen T-Roc R будет приводится двухлитровым бензиновым двигателем.

Четырехцилиндровый агрегат выдаст 300 лошадиных сил мощности, работая в паре с семискоростной коробкой и полноприводной системой.