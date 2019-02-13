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MAT представит New Stratos с механической трансмиссией в Женеве

Новости
13.02.2019 22:26
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Про возрожденную Lancia впервые заговорили в 2010 году. Тогда был представлен спорткар Lancia Stratos. Данную машину разработали Михаэль Штошек владелец компании Brose и Паоло Гарелла, который в то время возглавлял отдел специальных проектов Pininfarina.

Lancia Stratos разработали на базе Ferrari 430 Scuderia, а показанный прототип должен был получить серийное продолжение, но в итоге Ferrari отказалась предоставлять донорское шасси для другой машины и проект в итоге закрыли.

При этом на Женевском автосалоне решили привести New Stratos. Он уже будет выпускаться под другим брендом — Manifattura Automobili Torino (MAT), так как использовать марку Lancia запрещено.

В основе New Stratos лежит купе Ferrari 430 Scuderia, а сама модель будет оснащаться механической трансмиссией, при том что в концепт 2010 года установили роботизированную коробку.

На выставку привезут серийный New Stratos под номером 001. Этот экземпляр после показа в Женеве отправят заказчику.

Всего MAT Stratos будет выпущено 25 единиц и стоит отметить, что Ferrari так и не согласилась поставлять доноров, а эту обязанность возложили на заказчиков нового спорткара.

То есть клиент предоставит компании MAT купе Ferrari 430 Scuderia, а из него уже сделают новый спорткар с 540-сильным мотором, укороченной от донора на 200 мм колесной базой и карбоновым кузовом.

Сухая масса MAT Stratos 1250 кг. Без учета донора стоимость Stratos составляет 500 тысяч евро, причем на нее еще принимают заказы, так как тираж еще не распродан.

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