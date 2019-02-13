Россияне смогут зарабатывать на продаже данных своей машины

Эксперт рабочей группы НТИ «Автонет» и НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько в интервью с журналистами РИА Новости рассказал, что в будущем автовладельцы смогут продавать данные своей машины.

Таким образом, стоимость машины будет значительно меньше, а возможно она обойдется даже бесплатно. Эксперт привел пример возможной выручки за продажу данных авто.

К примеру, при стоимости авто в 2 млн рублей за передачу информации с датчика температуры за весь период эксплуатации автомобилем автовладелец может получить 300 тыс. рублей, а за продажу информации с регистратора 500 тыс. рублей.

При этом в последнем случае платить могут картографические сервисы, так как за счет полученного видео они могут корректировать карты.

Открытым остается вопрос, кто будет платить автовладельцам и захотят ли они продавать данные.