Раскрыты характеристики обновленного пикапа Mitsubishi L200 для России

Mitsubishi L200 является одним из самых популярных пикапов в мире и недавно он получил рестайлинг и скоро появится в России.

Как рассказали в российском офисе Mitsubishi, обновлённый пикап L200 в дилерских центрах появится в марте.

Будет предложено пять комплектаций, а моторная гамма будет состоять из улучшенного 2,4-литрового дизельного мотора разной форсировки — 154 и 181 л.с.

В зависимости от комплектации будет предлагаться 6-ступенчатая механическая коробка передач или шестискоростной «автомат».

Привод у пикапа будет полный Super-Select или Easy-Select в зависимости от комплектации. Цены на рестайлинговый пикап Mitsubishi L200 пока не озвучили.



