LADA Vesta и Largus вышли на рынок Южной Америки

Компания Bolivian Auto Motors на рынке Южной Америки начала продажи LADA Vesta и Largus, хотя ранее там был доступен только внедорожник Lada 4×4.

Выход новых моделей совпал еще и с открытием нового дилерского центра. Bolivian Auto Motors является дистрибьютором «АвтоВАЗа».

Поставки новых моделей начались в этом месяце и теперь в Боливии модельный ряд LADA представлен седаном и кросс-универсалом Vesta, универсалом Ларгус и его кросс-версией, а также внедорожником 4х4.

Оценили седан с 1,6-литровым 106-сильным двигателем в 16,9 тыс. долларов или около 1,1 млн рублей.

Универсал получил такой же ценник, а вот Веста SW Cross получила ценник от 22 500 долларов или 1,5 млн рублей.