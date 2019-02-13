Кросс-хэтчбек Renault Kwid стал бюджетным электромобилем

Хэтчбек Renault Kwid является автомобилем, который продается большими объёмами. На базе этого авто компания создает электромобиль.

Его предвестником стал концепт Renault K-ZE, представленный прошлой осенью. Серийная версия этого прототипа, созданная на базе Kwid будет позиционироваться как электрическая версия обычного хэтчбека.

Renault уже готовит к презентации новинку, которая создавалась преимущественно для китайского рынка. По предварительным данным, запас хода электрокара Renault Kwid составит 250 км минимум.

Есть также данные, что в списке оборудования модели будет задний парктроник, камера заднего вида и информационно-развлекательная система с системой навигации. Сборка электромобиля будет осуществляться на совместном предприятии компании в Китае.