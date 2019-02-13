На eBay на торги выставили Dodge Viper 1992 года. Эта машина 27 лет хранилась в гараже и для нее там создали особый микроклимат. Пробег у спорткара всего 54 километра, а за столь редкий экземпляр просят всего 99 885 долларов.
Простоявший в гараже 27-летний Dodge Viper продают за 100 тыс. долларов
13.02.2019 22:19
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Под капотом машины установлен восьмилитровый мотор V10 мощностью 406 л.с. и 630 Нм крутящего момента.
С таким ДВС родстер разгоняется от 0 до 96 км/ч за 4,7 секунды. Данный мотор американская компания разрабатывала с Lamborghini, причем он создан на базе семейства моторов LA.
Напомним, пятое поколение Viper оказалось последним. Модель сняли с производства в августе 2017 года.
Причем причина отказа от Dodge Viper связана с безопасностью, так как компания не смогла адаптировать спорткар к новым требованиям.
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