Стали известны города, где ожидается бум продаж новых автомобилей

В 2019 году уже не прогнозируют большой рост автомобильного рынка. В лучшем случае рост продаж новых легковых автомобилей составит 6%.

При этом в некоторых городах рост продаж будет значительно выше прогнозов и эти города уже озвучили аналитики финансового университета при правительстве России.

Проведя анализ покупательской способности жителей 78 городов были определены города с высоким интересом к новым автомобилям.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на отчет, высокий интерес к новым машинам будет у жителей Краснодара, Сочи, Нижневартовска, Екатеринбурга, Новороссийска, Мурманска, Самары, Тюмени, Красноярска, Рязани и конечно же в список вошли столичные регионы.

Было также отмечено, что рост продаж авто связан с условиями кредитования.

В 2018 году доля автокредитов увеличилась в сравнении с 2017 годом. В 2019 году количество россиян, которые рассматривают покупку машины в кредит выросла на 26%.