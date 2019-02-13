Внедорожник получил технологию «мягкий гибрид» и была представлена для британского рынка, а в продажу там сначала поступит спецверсия гибрида.
Range Rover Sport HST получил 400-сильную гибридную версию
13.02.2019 20:41
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Range Rover Sport HST получил гибридную модификацию, в составе которой трёхлитровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами и турбиной twin-scroll, а также электрический компрессор.
Также в системе Mild Hybrid есть и 48-вольтовая батарея, которая получает заряд при торможении и отдает его электродвигателю.
Кроссовер в новой версии сможет ускорится до первой сотни за 6,2 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 225 км/ч.
На старте продаж гибридный Range Rover Sport HST будет предложен в специальной версии, которая будет отличаться особыми табличками и карбоновыми элементами.
Оценили Range Rover Sport HST в 81 250 фунтов стерлингов или около 6,9 млн рублей.
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