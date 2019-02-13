Kia вывела на тесты компактный кроссовер Kia Tusker

Специалисты компании Kia приступили к тестам нового компактного кроссовера, который создается на платформе, которая будет использована и в новом поколении Hyundai Creta.

Kia вывела на тесты новый компактный кроссовер Kia Tusker. Ожидается, что его презентация состоится этой весной. Дизайн новинки выполнят в стилистике концепта SP, только в отличие от последнего кроссовер получит иные бамперы и оптику.

По слухам, под капотом Kia Tusker будут устанавливать 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 л.с., а такой ДВС можно встретить на Ceed третьего поколения.

Будет еще предложен и атмосферный 2,0-литровый 150-сильный двигатель. Как сообщают зарубежные источники, Tusker будет исключительно переднеприводным, чтобы не конкурировать на рынке с Hyundai Kona.