Mazda 3 получила в Европе новый двигатель Skyactiv-X на 178 л.с

В частности, новая Mazda 3 скоро поступит в продажу с новым двигателем в Словакии. Журналистам удалось об этом узнать из рекламной брошюры.

На рынке анонсирована Mazda 3 с новым двигателем Skyactiv-X, который получит мощность 178 лошадиных сил и будет работать с полноприводной системой.

В качестве трансмиссии предложат механическую или автоматическую коробку передач. Показатель крутящего момента составит 222 Нм.

Данный двигатель будет предлагаться для модели в версии GT и GT Plus. Согласно информации из брошюры, стоимость Mazda 3 с новым мотором стартует от 23 190 евро.

За эти деньги предложат передний привод и «механику». Версия с полноприводной системой и «автоматом» имеет ценник 29 290 евро.