Назван Топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива

Цены на топливо растут практически каждый месяц, при этом в РФ цена на него одна из самых низких в Европе.

Но даже с такими ценами мощные внедорожники востребованы. Они конечно потребляют большое количество бензина, но те кто такие машины покупает практически никогда не смотрят на расход.

Самыми «прожорливыми» внедорожниками стали Toyota Land Cruiser 200 с 309-сильным мотором и Chevrolet Tahoe, у которого под капотом расположен 426-сильный агрегат.

Эти машины на 100 км в смешанном цикле потребляют почти 14 литров, а в городском расход доходит до 20 литров топлива.

Немного больше расход у Lexus LX570 и Infiniti QX80, в которых заявлено, что в смешанном цикле они расходуют 15 литров, а вот в городском 21 и 22 литра соответственно.

Рекордсменом в ТОП-5 оказался Mercedes-Benz G65 AMG с 630-сильным ДВС. В городе немецкий премиальный внедорожник способен переработать 22,7 литра АИ-95, в смешанном цикле — 17 литров.