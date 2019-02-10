Концерн Jaguar Land Rover отзывает в Китае 44 автомобиля из-за неисправности, приводящей к выводу из строя двигатель.

В частности, как говорится в сообщении Государственного управления в Китае, в машинах присутствует дефект шкива коленчатого вала двигателя.

Это может стать причиной прекращения работы двигателя. Проблема может быть в автомобилях, Range Rover, которые сошли с конвейера в период с 10 по 17 октября прошлого года и в 38 автомобилях Range Rover Sport, выпущенных с 10 по 19 октября прошлого года.