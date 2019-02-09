Российское подразделение компании Ford переписало ценники на несколько своих автомобилей.
Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ
09.02.2019 17:23
53 0
Ford в феврале поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ до 59 тысяч рублей.
Семейство Focus в зависимости от модели комплектации подорожало на 35 тыс. рублей, а модель Kuga стала дороже на 54-59 тыс. рублей.
Как сообщают специалисты сайта «Цена Авто», Ford Focus стал дороже в комплектациях Titanium, при этом версии Trend и White and Black предлагаются по прежней стоимости.
Кроссовер Ford Kuga прибавил в цене в комплектациях Trend и Trend Plus.
Ford Focus, Kuga и Mondeo получили специальную версию в России
Комментарииcomments powered by HyperComments