Ford поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ

Российское подразделение компании Ford переписало ценники на несколько своих автомобилей.

Ford в феврале поднял цены на семейство Focus и кроссовер Kuga в РФ до 59 тысяч рублей.

Семейство Focus в зависимости от модели комплектации подорожало на 35 тыс. рублей, а модель Kuga стала дороже на 54-59 тыс. рублей.

Как сообщают специалисты сайта «Цена Авто», Ford Focus стал дороже в комплектациях Titanium, при этом версии Trend и White and Black предлагаются по прежней стоимости.

Кроссовер Ford Kuga прибавил в цене в комплектациях Trend и Trend Plus.