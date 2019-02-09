На рынке Европы Renault Captur является одной из самых востребованных моделей и скоро он переживет смену поколений.

Как стало известно, обновленный европейский Renault Captur появится летом 2019 года, а сейчас специалисты компании уже завершают его разработку. Модель будет создана на обновленной платформе CMF-B, которая также легла в основу нового Clio.

Одним из самых важных изменений в модели нового поколения станет появление гибридной установки с аккумуляторами 9,8 кВт.

Только на одной электротяге гибридный кроссовер проедет 50 км. Обещают в автомобилей и гибрид на основе дизельного двигателя, но когда он появится пока неизвестно.

Также в моторной гамме нового Renault Captur будут и обычные ДВС, в числе которых 1.0, 1,5 и новый 1,3-литровый двигатели.

Обновится у кроссовера и внешность, но в целом он останется узнаваемым. В салоне предложат новые варианты отделки, а в списке оборудования появятся новые системы и функции, в том числе и полуавтономная технология второго уровня.

Премьера Renault Captur состоится летом, а продажи стартуют до конца года.