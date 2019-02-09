Назван ТОП-5 самых удобных автомобилей для рынка РФ

Российские автоэксперты подготовили новый рейтинг, в который вошли по их мнению самые удобные автомобили, предлагаемые на авторынке.

При составлении рейтинга в редакции speedme.ru решили подобрать машины максимально подходящие по нескольким критериям, среди которых стоимость, презентабельный внешний вид, удобство и список наиболее востребованных опций и функций.

Как отметили журналисты, они составили ТОП-5 самых удобных моделей российского авторынка, которые будут интересны всем автомобилистам.

Так, на первой строчке оказался седан Volkswagen Polo, который к тому же является одним из самых востребованных авто на рынке.

На второе место в списке определили кроссовер Mitsubishi ASX. В тройке лидеров оказался седан Toyota Camry, а на четвертом и пятом месте в Топ-5 самых удобных моделей российского авторынка оказались Kia Rio и Nissan Qashqai.