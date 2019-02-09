Кроссовер Kia Sportage был представлен в рамках автосалона в Чикаго и предназначен для американского рынка, где продажи запланированы на весну.
Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage
Автомобиль 2019 модельного года получил минимальные изменения во внешности, где предлагаются новые колесные диски, появились хромированные элементы, а также обновили фары и решетку радиатора.
В интерьере Kia Sportage будет предлагаться новый руль, а также информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и 8-дюймовым экраном.
В списке оборудования теперь имеет интеллектуальный круиз-контроль, система старт/стоп, а также ряд других электронных систем и помощников водителю. В моторной гамме главным изменение стало появление нового силового агрегата.
Им стал 2,4-литровый бензиновый двигатель с отдачей 184 л.с. В линейке также остался и двухлитровый турбированный двигатель мощностью 240 лошадиных сил.
В паре с моторами работает шестискоростная автоматическая КП. Система полного привода доступна за дополнительную плату. Напомним, что обновленный кроссовер Kia Sportage в России оценили в 1,3 млн рублей.