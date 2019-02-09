Представлен обновленный кроссовер Kia Sportage

Кроссовер Kia Sportage был представлен в рамках автосалона в Чикаго и предназначен для американского рынка, где продажи запланированы на весну.

Автомобиль 2019 модельного года получил минимальные изменения во внешности, где предлагаются новые колесные диски, появились хромированные элементы, а также обновили фары и решетку радиатора.

В интерьере Kia Sportage будет предлагаться новый руль, а также информационно-развлекательная система с поддержкой смартфонов и 8-дюймовым экраном.

В списке оборудования теперь имеет интеллектуальный круиз-контроль, система старт/стоп, а также ряд других электронных систем и помощников водителю. В моторной гамме главным изменение стало появление нового силового агрегата.

Им стал 2,4-литровый бензиновый двигатель с отдачей 184 л.с. В линейке также остался и двухлитровый турбированный двигатель мощностью 240 лошадиных сил.

В паре с моторами работает шестискоростная автоматическая КП. Система полного привода доступна за дополнительную плату. Напомним, что обновленный кроссовер Kia Sportage в России оценили в 1,3 млн рублей.