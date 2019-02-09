Mazda показала в Чикаго юбилейную MX-5 Miata 30th Anniversary Edition

Японский автопроизводитель решил показать юбилейный родстер там, где он впервые был показан 30 лет назад.

Mazda на автосалоне в Чикаго провела презентацию юбилейного родстера MX-5. Спецверсия получила название Mazda MX-5 30th Anniversary Edition и она от классической модели отличается только оснащением и специальными колесными дисками.

Технически юбилейная модификация не отличается, а под ее капотом уставлен 2,0-литровый 184-сильный мотор. Коробка передач для силового агрегата доступна 6-ступенчатая механическая или автоматическая.

Для Mazda MX-5 30th Anniversary Edition разработали особые диски Rays ZE40 RS30. Кузов автомобиля выкрашен в цвет Racing Orange, а в салоне размещены кресла Recaro и акустическая система от Bose.

Также спецверсия получила большее количество опций, которые в обычном родстере предлагают за дополнительную плату.

В продажу Mazda MX-5 30th Anniversary Edition поступит с мягким или жестким складным верхом. Тираж новой версии родстера будет ограничен 3000 ед.