Российское аналитическое агентство «Автостат» провело исследование и выяснило, что рынок люксовых машин с пробегом в РФ за 2018 год вырос на 14%.

Объёмы продаж таких автомобилей составил 1,9 тыс. ед.

Самыми востребованными подержанными машинами люксового сегмента стали модели марки Bentley, на которые пришлось 35% от всех продаж или 679 штук. Mercedes-Maybach стал вторым с результатом 591 ед. и долей 30%.

Третий показатель у Maserati (259 ед.). Еще на вторичном рынке было продано 193 Rolls-Royce, 76 – Ferrari, 40 – Lamborghini и 34 – Aston Martin. Больше всего люксовые авто с пробегом приобретали жители Москвы и области.